Il Banco Nonsolopane raccoglie 1400 euro di donazioni per il portale famigliesolidali

Da ormai un anno il Covid, i lockdown e il distanziamento sociale hanno reso necessario “inventarsi” nuovi modi per far sì che il Banco di Solidarietà Nonsolopane possa continuare ad aiutare le persone indigenti (il cui numero è in continuo aumento anche sul territorio varesino) e a facilitare le donazioni.

Uno di questi modi è il progetto “Il cibo con un click” che prevede la realizzazione del portale “famigliesolidali” per facilitare i donatori con le loro donazioni e portare aiuto mirato alle tante famiglie indigenti. Con la donazione online si può scegliere la quantità e i tipi di prodotti tra quelli segnalati, oppure varie tipologie di pacco, e verrà rilasciata subito la ricevuta che puoi detrarre o dedurre dalla tua dichiarazione dei redditi.

Grazie alla generosità dei donatori il Banco di Solidarietà Nonsolopane ha raccolto ad oggi 1.400 euro, superando abbondantemente l’obiettivo iniziale che era di 1200 euro. Ora grazie a queste donazioni si procederà alla realizzazione del portale.