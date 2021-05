“Basta morti sul lavoro”. Presidio di Cgil, Cisl e Uil davanti a Palazzo Lombardia,

Dopo centinaia di assemblee indette nei posti di lavoro, gli scioperi e i presidi territoriali organizzati dalle strutture provinciali, la mobilitazione per chiedere più sicurezza nei luoghi di lavoro prosegue lunedì 31 maggio con un presidio organizzato da Cgil, Cisl e Uil della Lombardia. «È necessario e urgente un patto per la salute e la sicurezza – sostengono le organizzazioni sindacali -. Chiediamo a Regione Lombardia, alle associazioni datoriali e alle aziende un’azione concreta e condivisa di prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, impegnandosi in una più forte attività di vigilanza e controllo, oltre che di formazione dei lavoratori».

Al presidio, organizzato a Milano davanti a Palazzo Lombardia (ingresso N2) dalle 10 alle 12, interverranno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil della Lombardia, Alessandro Pagano, Ugo Duci e Danilo Margaritella. Parteciperanno inoltre gli attori del Teatro Officina, che riproporranno letture tratte da loro produzioni dedicate alla salute e alla sicurezza sul lavoro.