Il Besanosauro della Valceresio non è più solo: trovati altri 5 esemplari inediti

Il Besanosauro rinvenuto in Valceresio e oggi esposto al Museo di Storia naturale di Besano, non è più solo.

Nei mesi scorsi, un’équipe di studiosi, sospettando che ci fossero altri esemplari “nascosti” nei musei, si è messa al lavoro per scovarli e ne ha trovati ben cinque.

La notizia è stata data oggi da Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, che ha coordinato le ricerche.

«Nessuno immaginava che nelle collezioni dei musei ci fossero altri ittiosauri di questa specie non ancora identificati, tra cui uno di ben 8 metri: un record tra i predatori marini di quel periodo geologico» – spiega Dal Sasso.

L’articolo scientifico che li descrive è uscito oggi online sulla prestigiosa rivista scientifica PeerJ ed è firmato, oltre che da Cristiano Dal Sasso, anche da Gabriele Bindellini (Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, Università degli Studi di Milano), Andrzej Wolniewicz (Accademia delle Scienze Polacca, Varsavia), Feiko Miedema (Museo Statale di Scienze Naturali, Stoccarda) e Torsten Scheyer (Istituto e Museo di Paleontologia, Università di Zurigo).

La scoperta non è avvenuta sul terreno bensì nei sotterranei dei musei e nei reparti radiologici degli ospedali (compreso l’Ospedale Maggiore di Milano).

«Gli ittiosauri del Triassico Medio sono rari nel mondo e in gran parte di piccole dimensioni – aggiunge Dal sasso – Hanno 240 milioni di anni: vissero prima dei dinosauri, non sono loro parenti e hanno antenati terrestri simili a lucertole, da cui ereditarono le quattro zampe trasformandole in pinne per nuotare. I nuovi esemplari, finora inediti, conservano tutti le ossa del cranio e permettono dunque una conoscenza più completa della anatomia e delle abitudini alimentari di Besanosaurus leptorhynchus».

Questo nome, coniato dai paleontologi Cristiano Dal Sasso e Giovanni Pinna nel 1996, si conferma azzeccatissimo: il “rettile di Besano dal rostro sottile” aveva infatti un muso lunghissimo e affilato, con cui catturava calamari e piccoli pesci, grazie a rapidi movimenti della testa.