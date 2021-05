Bici rubate alle scuole medie di Malnate, ladri trovati grazie alle telecamere

Nella mattinata di martedì 4 maggio, durante l’orario di lezione, tre biciclette e uno skateboard sono stati rubati agli studenti delle scuole medie di Malnate, che avevano lasciato i loro mezzi negli appositi spazi appena fuori dai cancelli dell’istituto.

Al termine dell’orario scolastico i ragazzi si sono accorti del furto, lanciando l’allarme. La ricostruzione della vicenda la racconta l’assessore Davide Feleppa, che ha la delega alla Polizia Locale: «Qualche genitore ha visto movimenti strani, segnalando il tipo di furgone e il numero di targa alla Polizia Locale, che, confrontando i video delle telecamere installate in zona e i dati catturati dai varchi elettronici al confine cittadino, è stata in grado di individuare il veicolo. Da lì sono scattate le indagini in collaborazione con i carabinieri e nel pomeriggio la refurtiva è stata ritrovata e restituita alle famiglie dai carabinieri di Tradate».

Una vicenda che si è quindi conclusa nella miglior maniera possibile, anche se rimane un dettaglio al quale porre rimedio, come spiega l’assessore Feleppa: «Abbiamo chiesto alla scuola di poter metter all’interno dei cancelli le bici. In questa fase di emergenza sanitaria la scuola aveva indicato di posteggiarle fuori, ma crediamo sia più giusto poterle sistemare dentro le recinzioni»

«Tutti gli sforzi amministrazione per dotarsi di sistemi di controllo del territorio con varchi e telecamere – spiega Feleppa – ha sortito l’effetto voluto. Non solo la presenza fisica di agenti sul territorio, ma soprattutto l’occhio vigile di questa tecnologia per avere dati oggettivi per perseguire questi atti. Possiamo dire che è stato un successo di sistema».

L’Associazione Genitori ha commentato con un post su Facebook: