Il biglietto anonimo ai volontari della Schiranna: “Grazie per quello che fate”

Un biglietto anonimo di ringraziamento ricevuto dai volontari solbiatesi impegnati nel coordinamento delle vaccinazioni a Malpensa Fiere: “Buongiorno, le scrivo questo breve biglietto per ingraziarla del lavoro che sta svolgendo in questo periodo. Quello che per noi è un piccolo gesto che ci permetterà di avere un po’ di serenità, per voi potrebbe essere invece molto stressante. Nonostante il vostro sia un gesto volontario che potrebbe comportare dei rischi, è bello notare l’altruismo e l’ interesse per la collettività che state mostrando”.

“C’è più felicità nel dare che nel ricevere” – ATTI 20:35″

Il biglietto è stato pubblicato sulla pagina facebook “Sei di Solbiate Olona se…“