Bulleri: “Dispiace chiudere con una sconfitta. Un’impresa la stagione di quest’anno”

BULLERI 1: «La differenza di motivazioni è stata grande stasera e ha fatto la differenza. Abbiamo giocato soltanto due quarti: il secondo e il terzo, dove abbiamo combattuto e abbiamo fatto una prestazione di livello. Ma due quarti non bastano contro una squadra come Brindisi, seconda in classifica e oggi motivatissima nel voler confermare una posizione ampiamente meritata nel corso dell’anno»

BULLERI 2: «Dispiace concludere così ma ci tengo comunque a considerare l’intera stagione: ci siamo risollevati da una posizione non facile. Sicuramente la partita di stasera non ci piace però abbiamo anche la possibilità di ricordarcene diverse nel passato e delle quali essere fieri e orgogliosi per i nostri ragazzi che hanno compiuto davvero un’impresa quest’anno».

VITUCCI (Coach Brindisi): « Una partita in cui abbiamo sofferto a metà terzo quarto e inizio ultimo periodo ma nell’arco dei quaranta minuti siamo stati presente approcciando con grande determinazione. Ci siamo migliorati in pochi giorni, va dato atto ai miei ragazzi di aver fatto uno sforzo per concludere al meglio una stagione meritatamente da secondi in classifica. Sono contento per i giocatori, il club e i tifosi che oggi ci hanno accolto in maniera incredibile supportandoci dall’esterno».