C Gold: Legnano ai playoff, a Gazzada non basta la vittoria su Milano3

Settima di ritorno e ultima giornata per il campionato di Serie C Gold Girone C. L’ultimo verdetto ancora da assegnare riguardava l’ultimo poso utile per i playoff. Ad aggiudicarselo sono stati i Knights Legnano, che con la vittoria 85-64 sul Mortara hanno staccato il biglietto per la post season. Per i legnanesi l’avversario ai playoff sarà Borgomanero.

A Gazzada non è quindi servito il successo 60-52 su Milano3, già sicuro del terzo posto e di partecipare agli spareggi promozione. È stata comunque l’occasione per celebrare al meglio il ritiro di un grande personaggio del nostro basket come Davide Rosignoli. sul cammino dei milanesi ci sarà ora L’Apl Lissone. (Foto Facebook – Basket 7 Laghi Gazzada)

Già sicura del primo posto con 20 punti, la Robur Saronno ha perso a Masnago contro la Academy Varese, che si è tolta la soddisfazione di superare la capolista 80-69, anche grazie ai 31 punti di Librizzi, top scorer di giornata. I saronnesi affronteranno la Social Osa.

Chiude invece con un netto successo che vale il secondo posto Gallarate, che lascia Valceresio sotto i 40 punti: 61-36 il finale. Per i gallaratesi una vittoria che vale il secondo posto e ai playoff affronterà Biella.