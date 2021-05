Cade da una pianta in Canton Ticino, 30enne ferita in modo grave

Una donna di trent’anni, cittadina svizzera e domiciliata nei pressi di Locarno, si è ferita gravemente in seguito alla caduta da una pianta e secondo le prime informazioni ha riportato seri danni alla schiena. L’incidente è avvenuto questa mattina – martedì 18 maggio – intorno alle ore 10 nei pressi del “Pozzo di Tegna”, località che si trova (a Nord) non lontano da Ascona.

La giovane si stava arrampicando su una pianta quando, per ragioni ancora da stabilire, ha perso l’equilibrio precipitando per alcuni metri. La 30enne è stata soccorsa dalla SALVA (il Servizio Ambulanza Locarnese e Valli) e dalla REGA (la Guardia Aerea di Soccorso) oltre che dagli agenti della Polizia Cantonale. La ferita è stata quindi trasportata in elicottero in ospedale.