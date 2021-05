Cadrezzate con Osmate piange Piero Spini, volontario storico della Proloco

Cadrezzate con Osmate si stringe intorno alla scomparsa di Piero Spini. Volontario storico della Proloco e sempre pronto a dare una mano in paese quando c’era bisogno, la notizia della sua morte è arrivata ieri pomeriggio (domenica 16 maggio), aveva 70 anni.

Originario di Angera, prima di andare in pensione Piero aveva lavorato alla Whirlpool di Cassinetta (a Biandronno). Grande appassionato di sport, adorava soprattutto il tennis, ma era anche un assiduo giocatore di carte, uno di quelli che ancora si arrabbiano quando il compagno sbaglia la giocata.

Affettuoso il ricordo dei soci della Proloco di Cadrezzate. «Piero – racconta Simone Ciriello, il presidente dell’associazione – era una bravissima persona. Alle feste era il nostro “addetto zola”. Ogni volta che iniziavano i lavori per la Festa al lago lui era il primo ad arrivare, e spesso gli piaceva fermarsi fino a tardi per un piatto di pasta insieme a tutti noi. Sempre pronto a dare una mano, ogni volta che in paese c’era bisogno di un aiuto, lui era lì».