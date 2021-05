Calcio, Serie D: Caronnese ko, vittoria di misura del Gozzano

La Caronnese si inchina alla capolista Gozzano e dice (quasi) addio all’obiettivo playoff. Nel match valido per la 34esima giornata del Girone A di Serie D, al Comunale di Caronno Pertusella i rossoblu escono sconfitti 1-0: decide un gol di Vono al 1′ del secondo tempo.

La squadra di Gatti parte bene e nel primo tempo costruisce gioco e occasioni. Un paio di chance anche per il Gozzano, che gioca una prima frazione di gara amministrando e dosando le energie. L’undici di Soda è ben messo in campo e gestisce bene il forcing inziale dei padroni di casa.

A inizio ripresa i piemontesi affondano il colpo e trovano subito il gol decisivo: con una rasoiata precisa e angolata è Vono a portare i suoi in vantaggio.

Nella seconda metà della ripresa Gatti prova a ridisegnare la Caronnese inserendo Siani e Becerri per dare più sprint in fase offensiva. La più grande occasione del secondo tempo capita sulla testa di Battistello, servito bene da un traversone di Costa e anticipato all’ultimo dal difensore del Gozzano Vagge.

Gli ospiti gestiscono il vantaggio e dopo i cinque minuti di recupero concessi dal signor D’Eusanio si prendono tre punti che valgono oro in ottica promozione. La formazione piemontese allunga infatti al primo posto con 68 punti, a +4 sul Pont Donnaz (che ha una partita in più) e a +6 sul Bra.

Favorevole alla capolista anche il tonfo della Castellanzese, che resta inchiodata a quota 62 dopo lo 0-4 subito in casa del Sestri Levante.

Per la Caronnese, invece, si complica tremendamente la corsa per un posto nei playoff. Il finale di stagione opaco dei rossoblu lascia spazio a poche recriminazioni: troppo pochi gli 8 punti conquistati nelle ultime 9 gare per provare a inserirsi nella lotta agli spareggi promozione.

Dopo una prima parte di stagione trascorsa stabilmente nelle zone alte della classifica, la squadra di Gatti nelle ultime settimane ha perso terreno e punti preziosi. A quota 50 i rossoblu possono ancora aggrapparsi alla matematica, perché aritmeticamente la Caronnese può ancora piazzarsi tre le prime cinque, ma le possibilità di giocarsi la qualificazione alla prossima Serie C sono minime.

Se il Sestri Levante dovesse battere il Gozzano nel prossimo turno in programma tra due weekend, i rossoblu sarebbero matematicamente fuori dai giochi.

CARONNESE – GOZZANO 0-1

CARONNESE: Marietta, M Zoughi (15′ st Costa), Gualtieri, Cosentino, Travaglini (18′ st Galletti), Battistello, Putzolu, Vernocchi, Banfi (22′ st Siani), Rocco, Torin (22′ st Becerri). A disposizione: Angelina, Arcidiacono, Boschetti, Cattaneo, Calì. All: Gatti

GOZZANO: Vagge, Carboni, Bane, Gemelli, Vono, Sylla, Allegretti (43′ st Carta), Kayode, Piraccini (47′ st Bianconi), Cella (36′ st Rao), Pavan. A disposizione: Cincilla, Modesti, Olivato, Di Giovanni, Siano, MAstaj. All: Soda

ARBITRO: Sig. D’Eusanio della Sezione di Faenza

ASSISTENTI: Sig. Gibin della Sezione di Chioggia e Sig. De Giovanni della Sezione di Novi Ligure

MARCATORI: 1′ st Vono (G)

AMMONITI: Battistello (C), Cella (G)

ESPULSI: