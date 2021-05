Cambia un’altra volta il calendario del Varese: a Sanremo il 26 maggio

Cambia ancora una volta il calendario di questo finale di stagione nel girone A di Serie D.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, dovendo far fronte ai tanti recuperi ancora da giocare, ha deciso di far slittare ancora l’ultima giornata di campionato – fissata ora per il 20 giugno – e di fermare il campionato il 30 maggio per permettere lo svolgimento delle gare ancora da giocare.

Intanto il Varese giocherà a Sanremo il prossimo 26 maggio. Questo il calendario dei biancorossi:

23/05 Città di Varese-Borgosesia

26/05 Sanremese-Città di Varese (recupero)

06/06 Saluzzo-Città di Varese

13/06 Città di Varese-Bra

16/06 Chieri-Città di Varese

20/06 Città di Varese-HSL Derthona