Come cambia la scuola: la dirigente del liceo Crespi di Busto Arsizio Cristina Boracchi

La sfida dell’emergenza pandemica per la scuola è stata enorme ed è tutt’altro che superata: la strada per il ritorno alla normalità è ancora in salita.

Per capire a che punto è la situazione negli istituti del territorio abbiamo iniziato un dialogo con i dirigenti scolastici che possa aiutare a capire quali sono le prospettive di uno dei settori più importanti e vitali per il futuro del nostro Paese. LEGGI LE INTERVISTE

La dirigente del liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, Cristina Boracchi, ha già molto chiaro nella sua mente quali saranno le sfide da affrontare nel prossimo futuro del post-pandemia: una scuola di competenze, l’uso equilibrato della tecnologia anche per facilitare la didattica ma anche il rapporto scuola-famiglia.