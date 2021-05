Cambia sede l’accoglienza pellegrina della Via Francisca a Busto Arsizio

Nella scorsa stagione il Centro Giovanile Stoà si era distinto come una delle più belle accoglienze pellegrine della Via Francisca del Lucomagno, l’antico cammino che da Lavena Ponte Tresa conduce in 8 tappe a Pavia. Non solo un “pernotto” ma un luogo di cultura e condivisione dove incrociare strade e vissuti di chi vi approda.

La precedente sede si trovava in via Gaeta a Busto Arsizio, mentre quella inaugurata sabato 29 maggio è in via Tettamanti, a due passi dalle due piazze San Giovanni da una parte e Vittorio Emanuele II dall’altra. Il trasferimento era iniziato lo scorso dicembre e ha richiesto svariati mesi poiché quasi la totalità dell’arredo del nuovo centro proviene dalla vecchia sede.

La vera inaugurazione si svolgerà a settembre ma la nuova sede del centro pastorale giovanile Stoà è già aperta al pubblico da sabato, in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica “Boxing Against Violence: The Female Boxers of Goma” del fotografo Alessandro Grassani (visitabile fino all’11 luglio, qui le info).

L’ avventura del centro giovanile Stoà è iniziata 10 anni fa con la benedizione dell’allora arcivescovo di Milano Angelo Scola e prosegue oggi con questa nuova esperienza sita al fianco alla basilica di San Giovanni. Le attività e i progetti del centro sono rese possibili grazie anche ad un gruppo coeso di una 30ina di ragazzi che dal 2011 condivide una esperienza di comunità, socialità e fede.

«L’anno scorso abbiamo avuto diversi pernottamenti nella nostra struttura e speriamo che questa stagione si possa ripetere questa esperienza di accoglienza», ha dichiarato la presidente del centro Roberta Rotondo. La Via Francisca del Lucomagno è un cammino che ognuno può affrontare nell’ottica che gli appartiene e che può essere perciò turistica, esperienziale, di fede o anche tutte queste insieme. Certo è che per chi lo vive come un vero e proprio pellegrinaggio o un’esperienza di condivisione , luoghi come Stoà rappresentano le gemme preziose del viaggio.

Negli scorsi anni l’accoglienza ha sì ospitato decine di pellegrini, ma con loro anche tanti vissuti che si sono incrociati negli spazi comuni dove tanti “sconosciuti” hanno potuto fare amicizia mentre impastavano gli gnocchi, lavavano i piatti, preparavano un caffè. Come il cammino della Via Francisca mette al centro i territori e una serie di valori “poveri” nella loro semplicità, così Stoà incarna lo spirito del viaggiatore che vive il viaggio non solo come uno spostamento da un luogo all’altro, ma come un cammino anche interiore di crescita e arricchimento.

Stoà si trova lungo la quinta tappa della Via che collega Castellanza a Castelletto di Cuggiono; camminatori e pellegrini di tutto il mondo, la Via Francisca del Lucomango e Stoà vi aspettano!