Camminata al Parco del Campo dei Fiori: un trekking gratuito con il Parco 5 Vette

Il Parco 5 Vette propone per domenica 30 maggio una bella camminata alla scoperta dei sentieri del Parco del Campo dei Fiori.

Per i più allenati partenza da Ganna alle 8.30, e poi si percorrerà il valico Valicci, per raggiungere Brinzio alle 10 circa.

Per chi è meno allenato o vuole una passeggiata più riposante ritrovo alle 10 a Brinzio in piazza della chiesa. Il percorso prosegue verso il passo Pizzelle, per arrivare a Santa Maria del Monte e proseguire verso la Rasa di Varese, poi Brinzio e ritorno Ganna.

In tutto 18 chilometri (con un dislivello totale di circa 800 metri) immersi nella natura meravigliosa del Parco del Campo dei Fiori, percorrendo anche un tratto dei sentieri che fanno parte della Via Francisca del Lucomagno.

E’ previsto il pranzo al sacco al Sacro Monte, con la possibilità di acquisto anche sul posto di cibo e bevande.

Il rientro è previsto a Ganna per le 15 circa e a Brinzio attorno alle 14.

Chi vuole aggregarsi al trekking del Parco 5 Vette (come sempre gratuito) può scrivere su Whatsapp a Fabrizio 338 9301343 o a Rocco 347 1124056 specificando nome cognome e punto di partenza.