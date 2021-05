Campioni dello sport e cantanti con Airc per dire stop al fumo

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco di lunedì 31 maggio, Fondazione AIRC è in prima linea con un poker di campioni per informare l’opinione pubblica e soprattutto i ragazzi sull’importanza della prevenzione e dello stop a tabacco e nicotina.

Capitano della squadra AIRC è Gianmarco Tamberi, campione mondiale di salto in alto, che si rivolge agli adolescenti e alle adolescenti per metterli in guardia dai danni della sigaretta. Il vincitore del Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte, Gaudiano affronta invece il tema delle sigarette elettroniche e a riscaldamento di tabacco, spesso usate nella falsa convinzione che siano innocue. Mara Navarria, campionessa del mondo di spada, invita tutti ad adottare comportamenti salutari per mantenerci in forma e Margherita Granbassi, campionessa olimpionica di fioretto, fornisce alcune indicazioni sul perché sia fondamentale non fumare o comunque smettere.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità il fumo di sigaretta è la più importante causa di morte evitabile nella nostra società. Si calcola che ogni anno in tutto il mondo il fumo provochi un numero di vittime maggiore di quelle causate da alcol, AIDS, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme. L’abitudine al fumo tra i più giovani è particolarmente preoccupante. In Italia, già fra i 13 e i 15 anni un ragazzo su cinque fuma quotidianamente sigarette tradizionali e il 18% utilizza sigarette elettroniche. Il consumo inizia generalmente durante l’adolescenza e spesso anche prima.



In Italia il tumore del polmone rappresenta la prima causa di morte per cancro negli uomini e la seconda nelle donne. Nel 2020 sono state stimate circa 40.800 nuove diagnosi e la sopravvivenza a 5 anni è pari al 16,7 per cento, condizionata negativamente dalla grande proporzione di pazienti diagnosticati in stadio avanzato.

Oltre a sostenere la ricerca, Fondazione AIRC è impegnata nella diffusione di informazioni e consigli per smettere di fumare, attraverso le sue pubblicazioni editoriali, i canali social e il sito airc.it: https://www.airc.it/cancro/prevenzione-tumore/il-fumo/smettere-di-fumare-si-puo

Giovedì 27 maggio alle 18.30 la pagina Facebook di AIRC ospiterà una diretta con Nicola Sverzellati, ricercatore dell’Università di Parma, ed Emilio Bria, ricercatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, che grazie al sostegno di AIRC stanno conducendo due progetti di studio sul tumore al polmone. La diretta sarà trasmessa in contemporanea anche sul canale YouTube di Fondazione AIRC e resterà visibile in seguito.

Sosteniamo la ricerca sul tumore del polmone

