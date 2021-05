Campo estivo, il Comune di Cocquio paga il 50% della rette alle famiglie

Torna l’estate e la voglia di stare insieme, anche se in questi periodi in cui la vita risulta stravolta perché toccata dalla pandemia è difficile per le famiglie sostenere la spesa di un campo estivo. Così nasce l’idea da parte del Comune di Cocquio Trevisago di sostenere i costi del campo estivo.

Ne dà notizia il sindaco Danilo Centrella rivolgendosi ai genitori: «Come ricorderete, al termine dello scorso anno scolastico e di quella che allora sembrava essere la prima e unica fase di una pandemia che purtroppo ancora oggi ci affligge, la nostra Amministrazione Comunale aveva fortemente voluto aiutare le famiglie che si apprestavano a riprendere le attività lavorative e che non avrebbero potuto gestire il tempo libero dei loro figli. Nacque così il primo Centro Estivo Comunale, “E…STATE A COCQUIO!”, al quale si iscrissero numerosi bambini e adolescenti del nostro Comune tra i 6 e i 14 anni: tra laboratori, tempo dedicato ai compiti e giochi all’aria aperta, quelle settimane sono trascorse in sicurezza e allegria, e questo ci ha spinti a voler riproporre il Campo Estivo anche per la prossima imminente estate, nel rispetto delle normative sanitarie che ci verranno indicate (ingressi scaglionati, distanziamento, dispositivi di protezione, sanificazione, ecc.)».

«Ma c’è di più: per la seconda edizione del Campo Estivo Comunale vedrà aumentare l’offerta formativa: verranno inseriti infatti laboratori creativi, laboratori di lingua inglese e di musica, senza aumentare il prezzo settimanale».

“E…STATE A COCQUIO!” avrà una durata di 5 settimane nel 1° periodo (tra giugno e luglio), e di 4 settimane per il 2° periodo (tra agosto e settembre), con la possibilità di usufruire di un numero variabile di settimane; l’orario sarà dalle 8 alle 13 o alle 16 con pranzo al sacco.

«Il Comune interverrà a favore delle famiglie sostenendo, come lo scorso anno, il 50% della retta: così facendo il costo a vostro carico sarà di 60 euro/settimana», conclude il sindaco.

Per iscrizioni e informazioni potete scrivere a: assistente.sociale@comune.cocquio-trevisago.va.it

oppure contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0332.975151 int. 6.