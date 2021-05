Cancro al seno, dalla prevenzione alla cura. Un incontro online ad Arcisate

Il Comune di Arcisate in collaborazione con Asst Sette Laghi, Ats Insubria e le associazioni Caos onlus, Andos Varese, Lilt Varese e Croce Rossa Valceresio promuove l’iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione sul tema del tumore alla mammella intitolata “Cancro al seno, dalla prevenzione alla cura“.

L’appuntamento, che si svolgerà online, è in programma domani, venerdì 7 maggio, alle 20.30, con accesso libero collegandosi alla home page del sito istituzionale del Comune di Arcisate – oppure a questo link

Interverranno Emanuele Monti, presidente III Commissione Sanità e politiche sociali di Regione Lombardia; Aurelio Sessa, medico di Medicina generale e presidente della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie Lombardia; Francesca Rovera, professore ordinario di Chirurgia generale all’Università degli studi dell’Insubria e responsabile della Breast unit di Asst Sette Laghi; Mariagrazia Tibiletti, genetista, S.C. Anatomia ed istologia patologica di Asst Sette Laghi; Linda Bascialla, oncologa, S.C. di Oncologia medica di Asst Sette Laghi, e Valentina Borghesi, psicooncologa, SSD di Psicologia Clinica di Asst Sette Laghi.

Parteciperanno all’incontro Adele Patrini, presidente di Caos onlus, centro di ascolto per le donne operate al senso, e Renata Maggiolini, vicepresidente di Andos Varese.

«Più di 900 donne all’anno, sempre più giovani, si ammalano di tumore alla mammella in provincia di Varese. Questo dato inquietante si allinea ad un altro dato molto rassicurante: la guarigione supera il 90% se la diagnosi è precoce – spiegano gli organizzatori dell’evento – La letteratura affida all’anticipazione diagnostica la peculiarità della lotta al cancro nella profonda consapevolezza che l’attenzione alla salute esca dai confini scientifici per abbracciare un panorama più ampio dai risvolti etici e culturali. La corretta informazione , in una logica interattiva e relazionale, rappresenta il punto da cui partire per creare quella “mentalità” che si concretizza in responsabilità sociale e costruisce il welfare-community».

«Alla luce di questa riflessione il Comune di Arcisate ha deciso di organizzare questo evento – spiega il sindaco Gianluca Cavalluzzi – al fine di portare un contributo significativo a questa battaglia di civiltà che vede tutti partecipi».