Il candidato Maggioni dopo la manifestazione No Accam: “Il sindaco renda conto del piano industriale della Newco”

Il candidato sindaco di Busto Arsizio Maurizio Maggioni interviene dopo la manifestazione dei comitati No Accam, e chiede al sindaco Antonelli di rendere conto del piano industriale della Newco prima di decidere.

«L’obiettivo del no all’inceneritore è di fatto superato dall’avvenuta decisione di costituire una Newco con Agesp e Amga – dice Maggioni – L’obiettivo decisivo in queste settimane è che i cittadini devono essere informati sul Piano industriale della Newco prima che si decida in merito. Le variabili circa le prospettive sono diverse e gli Enti locali rappresentanti del capitale sociale devono decidere in modo partecipato e pubblico».

Secondo il candidato del Pd, le preoccupazioni ambientali devono trovare risposte dentro il Piano industriale che deve dettagliare e precisare tutte le attività e gli interventi tesi al contenimento progressivo di tutte le emissioni: «Soprattutto il Comune di Busto può svolgere un ruolo di attenzione e di verifica, in quanto proprietario dell’area, anche nel contesto di una società pubblica più vasta territorialmente. Come candidato Sindaco ho ben presente la vicenda di Pizzaroti che ha fatto campagna elettorale contro l’inceneritore di Parma, e da Sindaco è stato costretto poi a gestire l’inceneritore, suscitando la reazione dei 5S che lo hanno espulso, senza però riuscire a chiudere l’inceneritore».

«L’attenzione al contenimento di tutte le emissioni è la priorità ed il terreno di una battaglia possibile – conclude Maggiorni – mentre deve essere ancora costruito uno strumento territoriale partecipato per una politica di riduzione del rifiuto e del riuso».