Capriolo cade nel canale industriale a Vizzola Ticino, salvato dai Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco in azione a Vizzola Ticino, in via Ponte Canale, per il salvataggio (riuscito) di un capriolo. Un ungulato è caduto dentro il canale industriale, trasportato dalla corrente è finito contro delle griglie di filtraggio. I Vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo intervenuti con un’autopompa, hanno recuperato il capriolo che, dopo essere stato visitato e riscaldato, è stato rimesso in libertà.