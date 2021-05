“Carico pericoloso”. Tir fermato in dogana con 700 chili di batterie al litio

Un bilico con un carico ritenuto pericoloso è stato fermato al valico di Chiasso. Era diretto in Italia.

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) della Svizzera ha intercettato il tir, in arrivo dalla Gran Bretagna. trasportava 700 kg di batterie al litio senza rispettare le dovute prescrizioni di sicurezza previste dall’Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose (ADR). Per aver violato le prescrizioni, è stato riscosso un deposito cauzionale di oltre cinquemila franchi.

Dopo il caso delle bombolette di panna alimentare, al valico commerciale di Chiasso Brogeda i collaboratori dell’AFD si sono accorti che qualcosa non andava nel carico di un bilico in arrivo dalla Gran Bretagna e diretto in Italia. Il mezzo stava infatti trasportando 700 chili di batterie agli ioni di litio senza rispettare le condizioni di sicurezza sancite dall’Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR). Nel caso in questione si è proceduto alla riscossione di un deposito cauzionale di oltre cinquemila franchi in quanto il bilico aveva attraversato la galleria autostradale del San Gottardo senza averne diritto dato che superava di oltre il doppio il peso limite consentito per il transito in galleria. Inoltre l’autista non aveva la patente adeguata e il bilico preposto a tale trasporto.

Per proseguire il tragitto, la merce è stata trasferita su un semirimorchio idoneo.