Cassani: “Pd moralista, altrove lavora con la stessa società”

« Evidentemente qui quelli del Pd fanno i moralisti, mentre altrove va bene». Il sindaco Cassani contrattacca, dopo che il Pd ha messo in evidenza i costi del bilancio di mandato affidato dall’amministrazione a una società esterna.

Perché il Pd è moralista? «La stessa società a cui lo abbiamo affidato sta facendo il bilancio sociale anche per Comuni con amministrazioni di centrosinistra, come Lecco e Rho. O ancora per la Regione Emilia-Romagna governata da Bonacini».

Secondo punto, Cassani contesta anche l’idea che sia stato uno spreco l’affidamento esterno: «Non abbiamo più una persona in grado di seguire questo lavoro: costa più un dipendente comunale dedicato a quello che non un affidamento a una società esterna».

E poi la terza bordata: «Il centrosinistra non ha mai fatto il bilancio di mandato, che è un obbligo: quanto avevano raggiunto del programma di mandato? Erano riusciti ad arrivare al 25%, con Guenzani?».

In conclusione Cassani bolla il tutto come «polemiche strumentali»: «fanno polemica perché non possono rispondere nel merito di fronte ai risultati raggiunti». E contesta anche a Pignataro di non aver sottolineato nelle scorse settimane il risultato ottenuto sul bando di rigenerazione urbana da 14,5 milioni di euro (il Pd aveva comunque commentato il traguardo raggiunto).