Il CdA di Openjobmetis approva la trimestrale: “E’ il miglior primo trimestre della storia del Gruppo”

Si è tenuto oggi il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis spa, che ha approvato l’informazione finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo 2021.

Soddisfatto l’amministratore delegato Rosario Rasizza, che ha commentato: «I risultati del primo trimestre del 2021 confermano quanto abbiamo anticipato in sede di presentazione dei dati consuntivi del 2020: non solo abbiamo colmato il gap rispetto al periodo pre-Covid, ma abbiamo registrato il miglior primo trimestre della storia del Gruppo Openjobmetis, in termini di ricavi. Inoltre, un segnale molto positivo, a conferma del progressivo ritorno alla normalità, proviene dalla ripresa dei ricavi da ricerca e selezione e degli altri ricavi, ovvero business che prevedono attività da svolgersi in presenza, e quindi più colpiti dagli effetti della pandemia. A soddisfarci sono anche gli altri indicatori economici che evidenziano il recupero della redditività del Gruppo a livelli paragonabili a quelli precedenti alla pandemia. Lo dimostra un utile netto in crescita del 36% sul Q1 2020 e di circa il 30% sul Q1 2019».

A completare il positivo quadro di inizio anno, si è registrata un’ottima performance delle attività relative all’assistenza ad anziani e persone non autosufficienti, attraverso la società controllata Family Care srl – Agenzia per il lavoro, in crescita di oltre il 48% rispetto al Q1 2020.

Infine anche l’indebitamento della Società si riduce e, ante IFRS 16, Openjobmetis risulta indebitata solo per un ammontare di poco superiore al milione di euro.

«Rimaniamo focalizzati sull’attenta gestione della Società al fine di capitalizzare un ottimo inizio di anno – commenta Rasizza – e riteniamo che entro la fine del mese avverrà il perfezionamento dell’acquisizione di Quanta».