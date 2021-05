C’è anche il bustocco Domenico Rossi nel Venezia che conquista la Serie A

C’è anche un pezzettino di Busto Arsizio nei festeggiamenti del Venezia, che pareggiando 1-1 contro il Cittadella nella serata di giovedì 27 maggio allo stadio “Penzo” ha festeggiato il ritorno in Serie A dopo 19 anni. (Foto Instagram)

Tra gli arancioneroverdi c’è infatti Domenico Rossi, centrocampista nato a Busto Arsizio il 9 maggio del 2000 e residente a Sacconago. Nella serata decisiva non è sceso in campo ma ha contribuito all’impresa sportiva dei lagunari venendo schierato da mister Paolo Zanetti in quattro gare di campionato e due di Coppa Italia.

Una bella storia, che ha portato il giovane sinaghino dalle giovanili del Como a quelle del Venezia nel 2019 e ora può assaporare la massima serie. Davanti a sé ha un futuro brillante, la strada è lunga ma il talento non manca.