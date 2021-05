Cedimento del muro sulla linea ferroviaria a Malnate, lavori in corso per la messa in sicurezza

Rimarrà limitata a un solo binario la circolazione dei treni dopo il cedimento di un muro di contenimento a Malnate. A dare l’allarme nella serata di lunedì sono stati i proprietari della casa, che hanno notato una crepa nel pezzo di terra che fa parte del loro giardino e che dà sulla scarpata sopra la linea ferroviaria.

Il muro di contenimento ha ceduto ma non c’è stato un crollo e non ci sono detriti sulla linea ferroviaria sottostante. L’interdizione della circolazione sul binario interessato è dovuta a questioni di sicurezza, non di pulizia della tratta.

Il Comune di Malnate non è interessato in prima persona ma si sta adoperando perché il problema venga risolto al più presto. Ferrovienord spiega che i propri tecnici sono sul posto già dalla serata di lunedì e che ci sarà un intervento di consolidamento. Partiti i lavori di sistemazione, dovrebbero concludersi mercoledì e verrà riaperto anche il secondo binario.

La circolazione dei treni sta subendo degli ritardi in media di 15-20 minuti. Solo una corsa è stata annullata a causa dei lavori di manutenzione.