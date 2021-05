Cedimento stradale, chiuso un tratto di Viale Delle Vittorie a Malnate

Un altro cedimento colpisce le strade di Malnate. Dopo quello di viale delle Rimembranze di qualche settimana fa, oggi – domenica 23 maggio – è toccato a viale Delle Vittorie.

Nel pomeriggio si è formato un buco nel manto stradale che ha obbligato a urgenti lavori di manutenzione.

Il comunicato del Comune:

Si comunica alla cittadinanza che a causa di un cedimento stradale, È CHIUSO il tratto di strada su viale Delle Vittorie da via Monte Nero a via Sabotino in entrambi i sensi di marcia, pertanto il traffico è stato deviato sulle vie laterali su indicate.

I tecnici di ALFA con i dipendenti comunali e la Polizia Locale sono sul posto e stanno procedendo all’intervento di ripristino e messa in sicurezza.