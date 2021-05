Cedimento in viale delle Vittorie a Malnate, la Lega: “Colpa dell’assenza di lavori nel corso degli anni”

Dopo il cedimento di via delle Rimbembranze, che ha tenuto chiusa la strada per un paio di settimane per i lavori di ripristino, un altro evento simile è accaduto in viale Delle Vittorie nella giornata di domenica 23 maggio, costringendo a opere urgenti di manutenzione, che questa volta si sono concluse nel giro di poche ore.

La Lega di Malnate, con un comunicato a firma del consigliere comunale Stefano Negro, che già aveva chiesto spiegazioni dopo la chiusura di via delle Rimembranze, torna sull’argomento con un nuovo comunicato stampa, nel qualche chiede se «gli interventi sono stati fatti con tutti i criteri necessari per avere un servizio degno di una città di 17.000 abitanti».

Il comunicato:

Purtroppo non si è fatto attendere per molto tempo un ennesimo cedimento della strada, legato alla situazione delle fogne.

Nuovamente viale delle Vittorie a Malnate (tratto problematico che già più volte è stato oggetto di manutenzioni), ha ceduto.

A questo punto ci chiediamo se questa storia avrà mai fine, e se questi interventi sono stati fatti con tutti i criteri necessari per avere un servizio degno di una città di 17.000 abitanti.

Le attenzioni dell’Amministrazione purtroppo sono carenti e stiamo pagando l’assenza di lavori nel corso degli anni.

Evidentemente tali lavori non riescono a soddisfare tutto il flusso che è stato convogliato in un’unica arteria

Stefano Negro

Consigliere Lega Nord