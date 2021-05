Centinaia di offerte di lavoro per ripartire: “Cerchiamo persone in tutti i settori”

«Cerchiamo lavoratori praticamente in tutti i settori». È così che Cristina Fornari, responsabile dell’area del Varesotto e dell’Altomilanese per Openjobmetis, descrive la situazione del mercato del lavoro nel territorio. «La ripartenza dopo lo stop del Covid sta portando tantissima richiesta – continua – e questo per noi è testimoniato dal fatto che anche i clienti fermi da un anno e mezzo ci stanno richiamando».

Così sono centinaia le opportunità di lavoro nella zona. Ecco le principali:

RISTORAZIONE: Per una nota catena del settore ristorazione che aprirà a Somma Lombardo a metà giugno, si cercano 20 persone tra cuochi, aiuto cuochi e camerieri con possibilità di assunzione diretta dopo un periodo di somministrazione. Per la stessa azienda si cercano anche 5 persone per incrementare il personale in forze a Rho.

COMMERCIO: Per una catena di negozi del centro commerciale di Arese si selezionano 60 addetti vendita nel settore abbigliamento per contratti weekend o per part-time.

PULIZIE: In questo ambito c’è grande richiesta in diverse realtà nella zona di Gallarate, Busto e Legnano.

ALTRE ATTIVITÀ: Grandi richieste ci sono poi nel settore metalmeccanico – dall’operaio addetto al montaggio fino all’operatore CNC -, impiegati amministrativi contabili e operai estrusionisti nel settore gomma plastica.

«È bene ricordare che il lavoratore che viene assunto con un contratto a tempo determinato in somministrazione tramite un’Agenzia per il Lavoro – puntualizza Cristina Fornari – viene inquadrato allo stesso livello dei colleghi assunti direttamente dall’azienda nelle medesime mansioni. Quindi la retribuzione e l’inquadramento è quello previsto dai contratti collettivi di riferimento delle aziende clienti».

Per consultare tutte le ricerche attive potete cliccare su questo link e inviare la propria candidatura a reclutamento.varese@openjob.it oppure rivolgersi telefonicamente alle filiali di Besozzo, Busto Arsizio, Rho, Saronno e Varese per fissare un appuntamento.