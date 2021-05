Centomila vaccinazioni in un mese al Palazzo delle Scintille d Milano

In un mese esatto raggiunta quota “100.000 vaccini antiCovid” al palazzo delle Scintille di Milano, uno dei due hub vaccinali del Policlinico di Milano.

Al ritmo di 3.300 vaccinazioni al giorno, con diversi picchi che sono arrivati anche a superare le 5.200, il centro di Piazza VI Febbraio è attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, per contribuire a estendere il più possibile la protezione contro il coronavirus.

L’altro hub vaccinale del Policlinico, attivo in FieraMilanoCity, ha già superato da solo le 160mila somministrazioni. Entrambi i centri puntano ora a potenziare ulteriormente il ritmo, con l’obiettivo di raggiungere una media di 10mila somministrazioni al giorno entro le prossime settimane.

L’hub di Palazzo Scintille è coordinato e gestito dal Policlinico di Milano in collaborazione virtuosa con ASST Rhodense, ASST Santi Paolo e Carlo, Istituto Nazionale Tumori e Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta. Le linee vaccinali attive sono in media 35, ma sono flessibili e possono rapidamente aumentare fino a 72, in base all’andamento delle prenotazioni e alle forniture vaccinali.