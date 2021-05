Centoventi studenti premiati dall’associazione NoidelTosi e dalla Fondazione Merlini

Saranno oltre 120 gli studenti dell’Istituto Enrico Tosi di Busto Arsizio che, mercoledì 26 maggio, saranno premiati dall’Associazione NoidelTosi e dalla Fondazione Giuseppe Merlini per il loro impegno che li ha condotti agli eccellenti risultati ottenuti nel conseguimento delle certificazioni linguistiche di alto livello nel corso degli anni 2019 e 2020.

Il Presidente dell’Associazione, Vanna Colombo Bolla, e il consigliere della Fondazione, Guido

Gregori, consegneranno agli studenti un contributo economico che vuol testimoniare il sostegno

alla progettualità di tutte le ragazze e i ragazzi che hanno dimostrato di voler essere coraggiosi

protagonisti del proprio avvenire.

Con l’intervento di quest’anno pari a 16.000 euro sanno quasi 60.000 gli euro che negli ultimi

cinque anni sono stati distribuiti grazie al contributo del 5×1000 destinato all’Associazione da parte

di soci e genitori dell’Istituto Tosi e al contributo di Fondazione Merlini.

Una festa delle lingue, vissuta come nuova occasione per affermare la centralità di un approccio

interculturale all’educazione, che la “generazione Erasmus” sperimenta sempre più intensamente.

Ma anche il riconoscimento del valore che assumono il capitale umano e quello sociale come

indicatori del livello di maturità civile e culturale di una nazione e che, per queste stesse ragioni,

meritano di essere coltivate ed incentivate con determinazione e modalità anche innovative.