Cerchi un campo estivo per tuo figlio? Ti aiutiamo noi

La scuola sta finendo e un anno se ne va, è diventato grande ma… non abbastanza da poter passare l’estate a casa da solo (o da sola). E poi a fare che cosa?

Siamo alle solite: genitori al lavoro, bimbi a casa per le lunghe vacanze estive. Occorre trovare una soluzione: oratori o campi estivi? Ormai le offerte sono moltissime e tutto dipende dalle esigenze familiari. Gli oratori estivi sono economici e vicino a casa.

Ma se si cercano luoghi in cui, oltre a giocare, i ragazzi possano fare sport particolari o imparare le lingue, allora bisogna rivolgersi ai campi estivi.

Anche in questo caso l’offerta in provincia di Varese è ampia: è possibile scegliere in base ai prezzi, all’offerta formativa, al programma più o meno ricco, più o meno intenso.

Per darvi una mano abbiamo pensato di raccoglierne alcuni.

“Navigate” e troverete senz’altro il posto giusto e le persone adatte a cui affidare il vostro bambino per l’estate e per settembre, prima che inizi la scuola.

Se state organizzando un campo estivo e volete promuoverlo.