Su Change.org petizione per Luana D’Orazio, morta sul lavoro a 22 anni e mamma di un bimbo

Originaria di Pistoia, dove viveva con i genitori e il fratello, Luana lavorava da circa un anno in un’azienda tessile del distretto di Prato. L’incidente è avvenuto nella mattina di lunedì 3 maggio, mentre la giovane stava lavorando all’orditoio, la macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto.

Con la petizione si chiede ai sindaci delle due città un sostegno economico per il figlio di Luana di appena 5 anni e borse di studio per il bambino fino all’università. In memoria di questa giovane madre che è morta sul lavoro.