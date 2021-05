Chessa fa 30 e la Catellanzese ribalta 3-2 il Derthona

La pazza Castellanzese continua a tenere vive le proprie speranze di primo posto prendendosi i tre punti nello scontro del “Provasi” contro il Derthona. Termina 3-2 ma i neroverdi, sotto 2-0 fino al 37′ del secondo tempo, hanno avuto il cuore per riaprire i giochi e prendersi una vittoria che sembrava impossibile. A guidare la squadra ancora una volta ci ha pensato Mario Chessa, che ha siglato una doppietta, salendo così a quota 30 gol in stagione, sempre più capocannoniere di tutta la Serie D. La Castellanzese si riprende il primo posto salendo a quota 62 punti (in 33 partite), uno in più del Gozzano che però ha tre gare in meno rispetto ai neroverdi. La lotta per la prima piazza rimane aperta anche per il Bra che vince 5-1 in casa del Saluzzo e sale a 61 punti (con 32 gare disputate) mentre il Pdhae resta vigile a quota 60 (in 32 partite).

LA PARTITA

Nel primo tempo, dopo un inizio equilibrato al 19’ arriva il vantaggio del Derthona: fallo di Marchio su Gueye in area e rigore realizzato da Spoto per l’1-0 dei leoni. La Castellanzese attacca, pur senza trovare soluzioni interessanti, ma al 44’ un goffo autogol di Negri regala alla squadra di Tortona il 2-0 con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa la Castellanzese parte convinta ma il Derthona è più attento e lascia meno spazi. Al 15’ l’occasione capita a capitan Colombo ma il suo destro in diagonale da posizione defilata sbatte sul palo. La pressione neroverde cresce e al 20’ Mecca dopo una lunga azione in area piemontese spara alto dai 16 metri. E alto finisce anche il mancino di Colombo due minuti dopo. I neroverdi non riescono a riaprire la gara e si innervosiscono tanto che mister Achille Mazzoleni viene espulso al 33’ per proteste. Il gol arriva al 37’ con Chessa che dal dischetto sigla il 2-1 (e fa 29 gol in campionato) dopo un fallo subito dallo stesso attaccante neroverde. Trovato il gol i neroverdi viaggiano veloce e al 41’ pareggiano con Gazzetta, appena entrato. Corti ha ben due occasioni per il sorpasso: al 42’ il destro dal cuore dell’area scheggia la traversa mentre al 45’ il diagonale lambisce il palo ma scorre sul fondo. La rete del 3-2 non poteva che toccare a Mario Chessa che al 47’ porta palla, carica il sinistro e batte Teti per il 3-2 e il gol numero 30 in campionato.