Christian, il baby falegname di Luino che ha realizzato il mobile bar per la sala mensa della scuola

Il sogno nel cassetto è lavorare nell’azienda di papà, ma nel frattempo si rende utile e realizza un mobile al servizio dei suoi compagni di scuola.

Christian Carissimi, studente diciassettenne del quarto anno di corso per “Operatori del Legno” all’Agenzia Formativa di Luino ha realizzato un mobile per il locale mensa del Cfp, commissionato dal professore di Cucina, Moreno Tosi.

Un giovane ragazzo che già ben chiaro quello che vuole fare nella vita e qui sotto ce lo ha raccontato.

«Ha realizzato praticamente tutto da solo. Questo mobile è il segno che stiamo formando bene i nostri ragazzi e non potremmo esserne più fieri», queste sono le parole del professore Corrado Spataro, rimasto accanto a Christian durante tutto il processo di costruzione.

Un’idea pensata, progettata, cambiata e ripensata per poi essere finalmente attuata e che, ad oggi, rappresenta un grande traguardo per Christian e un buon auspicio per il suo futuro lavorativo.