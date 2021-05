“Ciao Franco”, oggi Induno Olona ha salutato il suo panettiere dolce e gentile

Chi è riuscito ad entrare in chiesa arrivando ben prima dell’inizio del funerale, chi ha seguito dal sagrato della chiesa parrocchiale, chi c’era con il cuore.

Galleria fotografica induno olona - funerale franco cozzi 4 di 10

Tutta la comunità di Induno Olona oggi si è stretta attorno a mamma Germana e ai tre fratelli di Franco Cozzi nell’ultimo saluto al panettiere dolce e gentile che è morto improvvisamente per un malore giovedì scorso a soli 51 anni.

Nella chiesa di San Giovanni Battista, a pochi passi dalla panetteria “Fratelli Cozzi”, sono potute entrare poco meno di 200 persone a causa delle restrizioni anti Coid, ma fuori, sul sagrato, erano davvero in tanti per salutare per l’ultima volta il fornaio dalla sagoma e dal sorriso inconfondibili che ogni giorno, per tanti anni, insieme alla sua famiglia, ha riempito le tavole degli indunesi di pane fragrante, dolci, pizze e tante altre deliziose specialità. E tantissime sono state le firme che hanno riempito il libro delle partecipazioni accanto a cui è stata posata una foto di Franco, così come tutti l’hanno conosciuto, il volto bonario, il cappellino da fornaio e l’immancabile grembiule bianco.

La tradizione di famiglia continuerà nella bottega in via Porro, nel cuore di Induno, ma a mancare, come è stato ricordato durante il funerale, saranno la gentilezza, il sorriso e il senso di accoglienza che Franco non faceva mai mancare nel suo prezioso lavoro quotidiano.