Una città, quattro frazioni: l’arcivescovo Delpini in visita a Samarate

Un tour di due giorni, per l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, in visita pastorale alla comunità che riunisce le parrocchie della città di Samarate.

Una città divisa in realtà in quattro “paesi” diversi: Samarate, Verghera, San Macario e Cascina Elisa.

Sabato 8 maggio la prima tappa è stata al pomeriggio a Verghera: prima l’arcivescovo è passato (in visita personale) al camposanto della frazione, poi l’arcivescovo ha incontrato le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana e alle 18 ha celebrato la Messa.

Domenica 9 maggio è stata la volta di Cascina Elisa, la più piccola delle quattro parrocchie. Dopo la messa “in cascina”, Delpini si è spostato a Samarate centro, con incontro in parrocchia, Santa Messa e infine al pomeriggio incontro con il Consiglio pastorale.

Il pomeriggio è stato infine dedicato alla frazione di San Macario: anche in questo caso visita privata al cimitero e Santa Messa, seguita – come nelle altre parrocchie – dalla consegna ai nonni della la regola di vita e un saluto ai chierichetti in sacrestia.