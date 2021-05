“Clara Ponte – La Memoria dell’Acqua”, il primo romanzo di Valentina Lanfranchi

“Clara Ponte – La Memoria dell’Acqua” è un romanzo che parla di scelte, di relazioni e del coraggio di essere se stessi. Un’opera nata dalla penna di Valentina Lanfranchi, scrittrice di Albizzate, che sta per essere edito da Bookabook, una casa editrice lombarda giovanile, che ha scelto di pubblicare solo opere inedite e dar spazio agli scrittori esordienti.

Il romanzo è il racconto di una discesa percorsa in folle e della decisione, una volta toccato il fondo, di tornare a risalire. Costi quel che costi. Ed è la storia di una vita, che potrebbe essere la vita di tanti di noi: noi, che ci sentiamo incompleti e incompresi, che ci sentiamo sbagliati e soli o semplicemente annoiati, perché intuiamo che ci manca qualcosa e aneliamo al ricongiungimento. Ma ricongiungimento a cosa? Quello che più ci manca, ciò che più ci completa è davvero là fuori? O sono piuttosto quelle parti di noi stessi che seguiamo a tenere nascoste agli occhi del mondo, sì, ma soprattutto ai nostri?

Se dovessi riassumerlo in un genere, probabilmente sarebbe un giallo, perché una delle parole-chiave è sicuramente “mistero”. Ma esiste mistero più grande da svelare, della risposta alla domanda “chi sono io?”.

L’autrice, Valentina Lanfranchi, è mamma, operatrice olistica di tecniche di meditazione e altre discipline esoteriche, insegnante laureata in Lingue Straniere. Nata a Milano, ma vissuta a Varazze, da qualche anno vive in provincia di Varese e il suo romanzo ha visto la luce al mare, per essere poi terminato tra il lago e i boschi. Tara Valentina spiega:

“Non sono sicura di essere stata io, a scrivere questa storia. Probabilmente, è stata lei a scegliere me come suo cantore e questo, mi sento di essere: un tramite, tra il mondo delle idee e quello materiale”.

Il linguaggio dell’opera è elegante e vivace al tempo stesso, capace di accostare armoniosamente scene di vita quotidiana ed episodi divertenti a immagini squisitamente oniriche. Lo stile è empatico, il punto di vista è quello della comprensione, ma la trama thriller e le incursioni ironiche contribuiscono a creare un disegno che, nel suo insieme, è variopinto nell’interpretazione e presenta diversi livelli di lettura: la narrazione di una caccia al colpevole, il percorso verso la liberazione del femminile, la crescita – personale e spirituale – verso l’affermazione del proprio valore.

“Clara Ponte – La Memoria dell’Acqua” sta per essere edito da Bookabook, una casa editrice lombarda giovanile, che ha scelto di pubblicare solo opere inedite e dar spazio agli scrittori esordienti. La loro è una linea editoriale innovativa e poco nota, all’interno dei nostri confini, eppure già largamente utilizzata all’estero: il crowdpublishing o crowdfunding editoriale. Questo significa che, dopo aver valutato positivamente l’opera, questa viene selezionata per una sorta di “periodo di prova”, durante il quale il giudizio finale passa al lettore: dato un limite di tempo, il libro deve suscitare l’interesse di un numero minimo di fruitori finali che, preordinandolo direttamente dal sito (in versione cartacea o Ebook), contribuiscono in modo definitivo a portarlo nei circuiti librari e nelle librerie.

“Clara Ponte – La Memoria dell’Acqua”

Una donna, un mistero, un segreto un dono. Se vuoi rinascere, devi prima essere disposto a morire.