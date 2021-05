Cocquio e la ripartenza: “Teatro gratis agli artisti che ne faranno richiesta”

Voglia di cultura, di entrare a teatro, ma non solo come fruitori bensì anche come interpreti.

E per questo il Comune di Cocquio ha messo in piedi l’iniziativa “talent show” destinata ad attori e compagnie teatrali ceh avranno la possibilità di beneficiare di una serata senza costi a patto che salgano sul palco. La location è quella del teatro Soms di Caldana (nella foto).

«Siamo finalmente pronti per la riapertura dei teatri e dei luoghi di cultura e vogliamo dare la possibilità a tutti gli artisti di poter tornare ad esibirsi su un palco», dicono dal Comune, «e per questo l’Amministrazione Comunale ha deciso di offrire gratuitamente il Teatro Soms di Cocquio Trevisago frazione di Caldana a chiunque ne faccia richiesta, previa verifica della disponibilità della data prescelta».

Se volete tornare a farvi applaudire non esitate a contattare l’ufficio cultura del Comune al n. 0332/975151 int. 5 e prenotare il Teatro.