Coletto (Varese in Azione):”I moderati non possono essere rappresentati dal centrodestra varesino”

Moderazione, liberalismo e centro destra varesino sono termini che non vanno d’accordo.

A dirlo è il candidato sindaco di Varese in Azione Carlo Alberto Coletto: «Leggiamo le dichiarazioni del responsabile enti locali di Forza Italia Varese e, con un pizzico di stupore, apprendiamo che Forza Italia si pone a capo delle forse moderate varesine – spiega Carlo Alberto Coletto – Noi crediamo invece che la loro strutturale alleanza con forze sovraniste e di destra non deponga propriamente a favore di questa narrativa».

La situazione della Politica Varesina che emerge in questi giorni invece, secondo il rappresentante di Azione: «Non è francamente confortante – continua Coletto – Da un lato una coalizione messa in piedi dal Sindaco uscente, che spazia dall’estrema sinistra, ai populisti 5 stelle, passando dal PD, per arrivare ad includere movimenti che, a livello nazionale osteggiano apertamente questa alleanza (Italia Viva e Più Europa), coalizione che fatichiamo a vedere unita e compatta nel governare la città; dall’altro una coalizione che raggruppa movimenti apertamente sovranisti a Partiti di destra, passando per quello che resta di Forza Italia, duramente provata dalle note vicende provinciali. In questo contesto estremamente eterogeneo, dove le logiche di partito prevalgono su qualunque altra idea, Azione si domanda come potrebbe collocarsi un elettorato moderato, più vicino ai valori liberali, quale è storicamente quello Varesino».

Per tutto questo Coletto conclude con un appello: «A tutto l’elettorato moderato, che non può riconoscersi in alleanze posticce, in cui l’unica logica a prevalere è quella della spartizione delle poltrone secondo il perfetto manuale Cencelli: Varese in Azione con La Civica si propongono come alternativa concreta ai due schieramenti “storici”».