Colletta alimentare, più di quattromila prodotti raccolti dalla Croce Rossa di Lomazzo

E’ conclusa, con estrema soddisfazione, la colletta alimentare organizzata in occasione della settimana della Croce Rossa, e realizzata in collaborazione con Rotary Club Lomazzo dei Laghi. All’iniziativa hanno aderito cinque supermercati: Italmark di Bregnano, Carrefour di Carbonate, Lidl di Locate Varesino, Unes di Lomazzo e Unes di Fenegrò, che desideriamo nuovamente ringraziare.

In totale, nel weekend, sono stati raccolte 4282 confezioni di prodotti, alimentari o per l’igiene personale, immediatamente confluiti nei magazzini di Caritas in Cirimido, Locate Varesino, Lomazzo, Mozzate, Rovellasca e Turate per una copertura a favore delle famiglie indigenti residenti in tutti i Comuni della bassa comasca.

Circa 60 i volontari CRI impegnati, cui si sommano i soci di Rotary che hanno cooperato nella logistica. Un grande lavoro di squadra che testimonia l’importanza di fare rete e collaborare nella realizzazione di progetti che mirano ad alleviare le situazioni di disagio della collettività. Si tratta, ancora una volta, di un’iniziativa che scaturisce dal basso, partendo dal coinvolgimento di tutta la comunità; la coesione sociale che può consentire di raggiungere obiettivi importanti. Insieme sCRIviamo il futuro.