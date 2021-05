Colombo: “Fiducia al neo presidente di commissione Gallera, l’ho sostenuto io stesso”

«Un grande in bocca al lupo al neopresidente della commissione programmazione e bilancio Giulio Gallera, che ho sostenuto personalmente anch’io con il mio voto. Ringrazio ovviamente chi ha scelto di votarmi, perché quei voti provenienti quasi tutti dall’opposizione rappresentano un attestato di stima nei miei confronti per il lavoro di vicepresidente della Commissione portato avanti in questi mesi con la presidenza vacante».

Così il consigliere della Lega Marco Colombo, vicepresidente della I Commissione Bilancio e Programmazione di Regione Lombardia, sull’elezione del nuovo presidente di commissione. Il posto era vacante dopo l’uscita dal consiglio regionale, e la nomina a sottosegretario, dell’ex presidente Marco Alparone (Forza Italia). Il consigliere di Forza Italia è stato eletto ieri, martedì 4 maggio, con 47 voti a favore e una scheda bianca mentre 30 voti sono andati proprio al consigliere regionale di Sesto Calende.

«Ci tengo tuttavia a sottolineare che io non ero candidato e Gallera è stato eletto con il sostegno di tutto il Gruppo Lega – aggiunge Colombo, ex sindaco di Sesto Calende e attuale capogruppo di Maggioranza nella città sul Ticino -.In questi mesi ho svolto il ruolo di guida della commissione come vicepresidente, un lavoro impegnativo e importante, che sono riuscito a portare avanti con la collaborazione di tutti. Sono lusingato dei voti che mi sono arrivati proprio perché vi vedo un riconoscimento e una gratificazione per il mio impegno. Non posso quindi che ringraziare chi ha voluto esprimere stima nei miei confronti, assicurando che proseguirò nel mio lavoro ma sempre come vicepresidente e dando tutta la mia collaborazione al nuovo presidente Gallera, che io stesso ho sostenuto».

«La politica, per come la vivo in prima persona, è un gioco di squadra dove ognuno deve fare bene la sua parte per raggiungere un unico obiettivo: il benessere dei cittadini» conclude il consigliere leghista.