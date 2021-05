Colpo in casa ad Azzate: “Signora c’è una fuga di gas” e derubano i due anziani

«Truffa e furto ai danni di anziani questa mattina, 29 maggio ad Azzate (zona Roncasnino): due individui si sono presentati in divisa con cartellini e insegne, sono riusciti ad entrare in casa, stordendo di parole e spaventando la coppia».

La notizia si è rapidamente diffusa in paese anche grazie ai gruppi di controllo del territorio. Il modus operandi è sempre lo stesso: arrivano, parlano di fughe di gas, aprono i rubinetti di casa tenendo le vittime lontane dal telefono.

«Sono purtroppo riusciti a rubare e, soprattutto, a spaventare i malcapitati».

Il consiglio è sempre lo stesso: non far entrare nessuno in casa e avvisare i carabinieri.

Solo ieri, il 28 maggio, due anziani sempre ad Azzate sono stati derubati con una tecnica simile.

Secondo il racconto dei due anziani, i truffatori si sono qualificati e, con la scusa di dover effettuare un controllo sulla rete idrica, una volta entrati nell’appartamento hanno spruzzato una sostanza acida, facendoli spaventare.

Anche in questo caso sono spariti dalla casa ori e valori.