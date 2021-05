Colpo in panificio al momento dei cornetti: incappucciato ruba la cassa a Malnate

L’incasso è quello che può avere in pancia un fornaio alle 5.30: pochi spiccioli, il fondo cassa che serve per la partenza del mattino, quando i primi clienti si presentano per i cornetti ancora caldi o lo sfilatino profumato.

Eppure nonostante questo c’è chi ha escogitato un colpo dal prestinaio all’alba: è successo a Malnate in via Milano dove un uomo incappucciato ha sottratto la cassa per scappare subito dopo.

Inseguito, il ladro si è disfato della cassa per tenersi i contanti, neanche un centinaio di euro, così da riuscire a dileguarsi.

Gli esercenti si sono rivolti alle forze dell’ordine, mentre la notizia in paese sta cominciando a circolare anche fra i più affezionati clienti.