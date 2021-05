Comerio conferisce cittadinanza onoraria ed encomi a medici, volontari e istituzioni scolastiche

Un 2 giugno speciale per Comerio. In occasione della Festa della Repubblica l’amministrazione comunale ha infatti deciso di conferire la cittadinanza onoraria e l’encomio ad alcuni cittadini che si sono distinti per la loro opera di volontariato e per il proprio lavoro nei mesi della pandemia.

In particolare, in occasione delle celebrazioni in programma dalle 10 nel parco di Villa Tatti Tallacchini (nella foto) che saranno accompagnate dalla musica della Filarmonica di Comerio, verrà consegnata la cittadinanza onoraria al dottor Livio Felloni, medico di base dal 1991 dei Comuni di Comerio, Barasso, Luvinate e Casciago: “Nei mesi della pandemia ha svolto un’opera fondamentale a supporto della popolazione e ha coordinato le operazioni di vaccinazione a domicilio alla popolazione più fragile, dimostrando grande sensibilità e umanità”, c’è scritto nelle motivazioni.

Gli encomi verranno consegnati ai medici che si sono distinti nel periodo pandemico stando al fianco dei cittadini e dei pazienti, ognuno nelle proprie posizioni: il dottor Giuliano Rizzardini, direttore del Dipartimento Malattie Infettive del Sacco di Milano, i medici di base Silvia Luoni, Maria Grazia Molina, Valeria Gamba, Pier Giuseppe Rovellotti, Andrea Rossi. Riconoscimento anche per la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori Claudia Brochetta e per la direttrice dell’asilo Magda Anna Maria Balzardi, capaci di coordinare al meglio il lavoro delle diverse istituzioni scolastiche attive in paese.

Encomi anche per i volontari Bruno Cantoreggi, Marino Crivelli, Maria Teresa Faresin, Mauro Papa, Ornella Papa e Mario Tiberio che si sono distinti per la loro opera al servizio della comunità.