Commercianti contro la pedonalizzazione di due piazze del centro di Busto Arsizio: “Chiederemo i danni”

Trentotto commercianti di Busto Arsizio che hanno i loro negozi in piazza Garibaldi e in piazza Trento e Trieste chiedono al sindaco e alla sua giunta di non toccare la viabilità nelle due aree, come invece appare nel Piano Urbano del Traffico e come sostengono anche i consiglieri comunali di Busto al Centro.

«Sappiamo dell’intenzione di un gruppo di consiglieri di porre mano alla viabilità di due importanti piazze del centro cittadino. In momenti di estrema difficoltà economica, come quello che stiamo vivendo, con in gioco addirittura la sopravvivenza – non è retorica purtroppo – si vorrebbe, da parte di chi ha il momentaneo potere, la sensibilità di capire che chi lavora va lasciato tranquillo» – scrivono i proponenti.

Da questa considerazione di base spiegano che «la correzione della viabilità, la riduzione dei parcheggi e quant’altro comporta il progetto in atto, noi, negozianti di piazza Trento e Trieste e di piazza Garibaldi, desideriamo esprimere il nostro dissenso in merito, che tutto rimanga come è ora, come è da sempre».

I commercianti che han no firmato la lettera sostengono che «da anni il traffico scorre bene nelle due piazze, e non vi è motivo alcuno per volerlo modificare. E’ dimostrato che dove ciò è avvenuto è stato assolutamente negativo per le attività commerciali. Pertanto, come già espresso, ci opponiamo, pronti ad impugnare questa pratica per eventuali danni economici».

Infine fanno notare che ritengono «lecito chiedere che le due piazze vengano sistemate in maniera decorosa, come ora non sono, anche per quanto riguarda l’illuminazione di Piazza Trento e Trieste.