Con United Airlines si rafforza l’offerta Covid-tested su Malpensa

Dopo il debutto di American e Delta, anche United Airlines torna a coprire – con voli Covid-tested – la rotta New York-Milano, tradizionalmente la rotta con maggior concorrenza di qualità da Malpensa.

La “festa” per l’arrivo del primo volo Covid-tested si è tenuta sabato 8 maggio: trenta i passeggeri in arrivo, venti quelli in partenza.

I viaggiatori da Newark devono presentare al check-in il risultato negativo di un test Pcr o di un test antigenico rapido (eseguito al massimo 48 ore prima della partenza). Una volta atterrati a Milano vengono indirizzati verso un’area di test rapido per lo screening della temperatura e per eseguire un ulteriore test antigenico. Nel caso di un risultato negativo, i clienti eviteranno la quarantena in Italia.

Al contrario, se il test dovesse risultare positivo al momento dell’arrivo, i passeggeri saranno sottoposti a ulteriori test e messi in quarantena fino a quando non saranno disponibili i risultati; in caso di negatività agli ulteriori test, saranno infine liberi dagli obblighi di quarantena, se nuovamente positivi saranno soggetti a ulteriore quarantena.

I voli intercontinentali sono considerati i più preziosi per un aeroporto, perché costituiscono relazioni di qualità che generano anche più lavoro a livello locale (ad esempio per il settore catering o lavanderia). A Malpensa United lavora con Icts Italia per sicurezza e check-in e Lsg per il catering.

Sulla rotta Milano-NY non dovrebbe tornare ad operare Alitalia, mentre la compagnia Neos Air – di base proprio a Malpensa – dovrebbe debuttare a ridosso dell’estate.