Concerti a Villa Castelbarco, a Casciago riparte la musica con l’Associazione Più che suono

Via alla nuova stagione musicale “Tempo di note”, organizzata dall’Associazione Più che suono con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto e il patrocinio del Comune di Casciago.

Il ciclo di sei concerti avrà inizio il 13 giugno e si svolgerà nella splendida Villa Castelbarco di Casciago, sede del Municipio del paese, in Largo De Gasperi 1, nella meravigiosa Sala dei Papi.

«Ricominciamo a vivere il paese, la cultura e la musica dopo un anno di stop pieno di difficoltà. Ne parliamo da tempo, finalmente possiamo partire. Sei date con sei concerti differenti, musicisti e artisti di valore e l’occasione per i casciaghesi e per chi viene da fuori di scoprire il nostro Comune – ha spiegato Mirko Reto, sindaco di Casciago -. Si riparte, magari in base al meteo sarà possibile anche fare qualche concerto fuori, all’esterno, nel nostro splendido palcoscenico naturale di Villa Castelbarco. All’interno abbiamo 50/60 posti massimo, in ottemperanza alle regole. Faremo anche una locandina speciale per far conoscere il paese».

Le direttrici artistiche dell’associazione Più che Suono Sabrina Dente e Livia Rigano hanno ringraziato il Comune per la disponibilità degli spazi: «Noi abbiamo un’esperienza ventennale, dal 2001 facciamo eventi musicali e culturali di vario genere. abbiamo anche un evento nazionale dedicato ai giovani a Villa Oliva a Cassano Magnago, puntiamo sulla promozione dei talenti e del territorio. Speriamo possa essere la prima stagione di una lunga serie. Questi concerti si inseriscono nella rassegna “Tempo di note” che è progetto più ampio col sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Il programma che propnimao a Casciago è vario, va dalla classica alla musica barocca, con diverse varianti. Concertisti affermati che hanno accettato di inaugurare questa stagione in questa bellissima villa».

«L’opportunità di ripartire e far rivivere la nostra casa comunale e renderla più bella, aprirla e farla conosciuta. Mettendo insieme diverse realtà si riesce a fare cose belle», chiosa Giacomo Baroni, assessore del Comune di Casciago.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria del posto al numero 328.6628605 oppure attraverso la mail info@piuchesuono.it. Il parcheggio è a disposizione in via Vittorio Emanuele II a Casciago, a pochi metri dalla villa.

I concerti della rassegna “Tempo di note” a Villa Castelbarco sono organizzati sotto la direzione artistica di Sabrina Dente e Livia Rigano. Domenica 13 giugno alle 18 il primo evento con Sena Fini e Pietro Giorgini (pianoforte a 4 mani). A seguire domenica 20 giugno alle 18 Giorgio Matteoli (flauto dolce) e Stefano Palamidessi (​chitarra) con “Un viaggio a ritroso nel tempo, tra nuovo e vecchio mondo”, domenica 27 giugno alle 18 Santo Albertini (armonica cromatica) e Edoardo Bruni (​pianoforte) con “L’armonica a bocca tra musica classica e popolare”, domenica 4 luglio alle 18 Giuseppe Nova (​flauto) ed Elena Piva (arpa) con “Jeu d’eau et d’amour”, domenica 19 settembre alle 18 Francesco Giusta (ghironda barocca) ed Elena Buttiero (spinetta) con “La ghironda alla corte di Francia”, domenica 26 settembre alle 18 la chiusura della rassegna con Milena Punzi Anfossi (violoncello) e Gian Maria Bonino (fortepiano storico).

Il programma culturale di Casciago non si ferma qui. Dopo la mostra alla chiesa di san Giovanni e oltre ai concerti presentati oggi sono in programma diverse iniziative: nella chiesa sconsacrata verrà girato un cortometraggio che parteciperà a due festival internazionali e l’amministrazione comunale, in sinergia con un’associazione americana e con artisti locali sta organizzando un grande evento che permetterà anche la possibilità di sistemare parte della chiesa stessa.