Il concerto del corpo musicale pro Busto per la festa della Repubblica

Martedì 1 giugno, alle ore 20.3, nel cortile del palazzo municipale di Busto Arsizio il corpo musicale Pro Busto si esibirà nel consueto concerto per la festa della Repubblica, sotto la direzione di Franco Canetta.

Il programma dei brani che verranno eseguiti:

L’inno nazionale di Mameli-Novaro

Clarinet Candy di Leroj Anderson

Unchained melody di North & Zaret (arrangiamento di R. Smeets)

Tantalusqualen (Overture) di F. von Suppè (arrangiamento di L. P. Laurendeau)

Okeanos di J. Bullock

Cassiopea di Carlos MarquesRaymond Overture (The Queen’s Secret) di Ambroise Thomas

Can’t take my eyes off you di Crewe-Gaudio (arrangiamento di J. de Meij)

Tico tico di Zequinha Abreu (arrangiamento di Naohiro Iwai)