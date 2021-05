Concerto per pianoforte a 4 mani (e pubblico dal vivo) per Musica nel Mendrisiotto

Domenica 13 giugno la 43esima stagione concertistica dell’associazione Musica nel Mendrisiotto propone alle 10.30, nella propria sede di Mendrisio e con il pubblico in presenza, un recital per pianoforte a 4 mani con il duo composto da Aurelio e Paolo Pollice (nella foto).

“Quattro mani all’opera!” è l’eloquente titolo della matinée, che porterà il pubblico a rivivere le atmosfere che si respiravano nei salotti del XIX secolo.

«L’800 è il secolo dell’affermazione della borghesia – spiegano gli organizzatori – una classe fluida, aperta, protagonista della Rivoluzione francese e del Romanticismo. Il ceto sociale emergente trova nella musica uno strumento per affermare il proprio prestigio. Oltre al concerto pubblico, si rafforza l’abitudine di suonare in casa per diletto o per fini educativi. Il locus amoenus era, infatti, il salotto, e lo strumento principe per divulgare musica nuova è il pianoforte. Tutta la letteratura musicale, persino quella sinfonica e operistica, attraverso l’uso della trascrizione arrivava nelle case. Il teatro e l’opera incidono sul costume, sulla politica e sull’identità nazionale e individuale della società ottocentesca. Presentare quindi le musiche dell’opera nei caffè, nei salotti è d’obbligo per il secolo del Romanticismo. Senza contare che dietro questa diffusione vi sono anche gli interessi economici della grande famiglia Ricordi, sponsor e mecenate di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini».

In programma dunque alcune delle pagine più celebri e amate del repertorio operistico, trascritte per due pianisti al pianoforte, di Vincenzo Bellini, Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

La prenotazione è obbligatoria (i posti sono infatti limitati a causa delle prescrizioni anti Covid), tramite mail a musicamendrisiotto@ticino.com oppure tramite sms oppure telefonando allo +41 76 72 45 438. È necessario indicare il nome, il numero di persone e il recapito telefonico.

La sala di Musica nel Mendrisiotto è in Piazza San Giovanni-Via Vecchio Ginnasio a Mendrisio, dopo il Museo d’Arte e la Chiesa di San Giovanni Battista

Ulteriori informazioni sul sito dell’Associazione Musica nel Mendrisiotto