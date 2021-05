Confapi: “Siamo pronti per le vaccinazioni in azienda”

Confapi Lombardia ha sottoscritto un accordo su base regionale per le vaccinazioni in azienda anticipando di fatto l’accordo nazionale tra Governo e associazioni di categoria. «Il vaccino continua a essere il miglior ristoro per i nostri imprenditori e lavoratori – ha detto Delio Davola presidente di Confapi Lombardia- Portare le vaccinazioni nelle aziende significa da un lato rendere i posti di lavori più sicuri, dall’altro garantire la continuità lavorativa e quindi non interrompere i segnali positivi di ripresa registrati nel primo trimestre del 2021».

«Le vaccinazioni in azienda – prosegue Davola – è un tema sul quale abbiamo spinto molto e chiesto su tutti i tavoli istituzionali di arrivare a un accordo fondamentale per la ripresa delle attività e per garantire la sicurezza. Sul tema ci siamo differenziati nel chiedere che nelle imprese venissero vaccinati i lavoratori coinvolgendo figure interne come il medico competente».