Il coprifuoco slitta alle 23. Bar, palestre e matrimoni: ecco le date della ripartenza

Il coprifuoco slitta di un’ora e tutta una serie di attività ancora bloccate dall’emergenza pandemica hanno ora una data per ripartire.

Come previsto fin dall’emanazione dell’ultimo decreto anticovid il Governo ha definito un allentamento delle misure anti-contagio in virtù del fatto che i dati sulla diffusione del coronavirus e sui ricoveri e i decessi stanno tutti migliorando. Queste le indicazioni uscite dalla cabina di regia al vaglio per l’approvazione del consiglio dei ministri:

Coprifuoco

Tra le prime norme ad essere riviste è quella sul coprifuoco che sarà spostato a partire da martedì 18 maggio alle ore 23. Un nuovo slittamente sarà poi previsto per il 7 giugno quando il coprifuoco sarà ulteriormente spostato fino alla sua eliminazione se i dati continueranno nel loro trend di miglioramento.

Bar e ristoranti

Dal 1 giugno i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso. E’ l’orientamento emerso, a quanto si apprende da più fonti di governo, dalla cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi.

Matrimoni

I matrimoni potranno ripartire dal 15 giugno, ma con il “green pass”, e cioè certificazione di vaccinazione o tampone, per i partecipanti.

Palestre e piscine

Aperture delle palestre il 24 maggio, quella delle piscine al chiuso il 1 luglio. E’ quanto prevede, si apprende da fonti di governo, la road map decisa dalla cabina di regia sulle riaperture. Secondo la stesso cronoprogramma l’apertura dei parchi tematici è prevista il 15 giugno.

Negozi nei centri commerciali e mercati

Gli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive riapriranno dal 22 maggio, nel primo weekend successivo al decreto legge Covid.

Pubblico alle manifestazioni sportive

La presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1 giugno all’aperto e dal 1 luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

Regioni

Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca. E, con questo trend di contagi, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria entreranno in zona bianca. Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti). Non c’è coprifuoco

Casinò e sale giochi

Riapertura dal 1 luglio delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

Discoteche

Le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso, restano sospese.

Impianti di risalita

Riapriranno dal 22 maggio, alle condizioni indicate dalle linee guida.

Parametri dei colori

La guida non sarà più l’RT ma l’incidenza e un altro forte fattore è il tasso di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che in area medica.

Corsi di formazioni

Dal primo luglio riprenderanno in presenza, pubblici e privati.